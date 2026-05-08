Poliția Brașov, în alertă! Caută o minoră de 16 ani

Sursă: realitatea.net

Alertă la Poliția Brașov. O minoră de 16 ani este de negăsit!

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea minorei MUNTEAN DENISA-NICOLETA, în vârstă de 16 ani, care, la data de 8 mai, ar fi plecat în mod voluntar de la domiciliu, din comuna Bod, sat Colonia Bod, și nu ar fi revenit până în prezent.

Semnalmente:

înălțime - 1,47 m, păr șaten, ten măsliniu, ochi căprui, față ovală.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o fustă de culoare neagră și un hanorac de culoare negru cu roz.

Cei care dețin și pot furniza informații cu privire la persoana semnalată sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.