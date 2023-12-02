Rezultatele etapei a 15-a din Liga a 2-a de fotbal

Unirea Slobozia a învins-o Ceahlăul Piatra Neamţ cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii a II-a de fotbal, ultima a anului.
Gazdele au deschis scorul prin Andrei Dorobanţu (17), cu o lovitură de cap, iar Cosmin Atanase (90+2) a parafat victoria, după o cursă remarcabilă a internaţionalului moldovean Serafim Cojocari. Golul de onoare al nemţenilor a fost reuşit de Patrick Petre (90+4).
Uruguayanul Sergio Cortelezzi a ratat un penalty (45+3), şutul său fiind respins de portarul moldovean Denis Rusu. Nemţenii au avut şi o bară, prin acelaşi Cortelezzi (59).
Rezultate:
Joi
CSC 1599 Şelimbăr - CSM Reşiţa 2-2
CSA Steaua - CS Corvinul 1921 Hunedoara 0-1
Fotbal Club Argeş - CSC Dumbrăviţa 2-0
Vineri
Gloria Buzău - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2
Sâmbătă
FC Metaloglobus Bucureşti - CS Tunari 3-3
FC Unirea Dej - CS Mioveni 0-1
CSM Alexandria - ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-1
CSM Slatina - AFC Progresul 1944 Spartac 1-0
AFC Unirea 04 Slobozia - ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1
Duminică va avea loc meciul AFC Chindia Târgovişte - CS Concordia Chiajna (Stadion ''Eugen Popescu'' - Târgovişte, 11:30).
Clasament
- CSC Şelimbăr 32 puncte (15 jocuri)
2. Corvinul 31 (15)
3. Unirea Slobozia 31 (15)
4. CS Mioveni 26 (15)
5. Gloria Buzău 25 (15)
6. ACS Viitorul Târgu Jiu 23 (15)
7. CSA Steaua 22 (15)
8. Ceahlăul 22 (15)
9. FK Csikszereda 22 (15)
10. Concordia 21 (14)
11. Chindia 20 (14)
...............................
SURSĂ: AGERPRES