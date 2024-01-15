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Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open/ Sorana Cîrstea rămâne singura româncă în competiția de simplu

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open/ Sorana Cîrstea rămâne singura româncă în competiția de simplu

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open/ Sorana Cîrstea rămâne singura româncă în competiția de simplu

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 15 ian. 2024, 10:06

Cristian a fost învinsă de sportiva cehă Katerina Siniakova

Jaqueline Cristian, locul 84 WTA, a fost eliminată, luni, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului, tranmite News.ro.

Cristian a fost învinsă de sportiva cehă Katerina Siniakova, numărul 49 mondial, scor 6-2, 7-5.

Meciul a durat o oră şi 27 de minute.

După ce şi Ana Bogdan a fost eliminată în primul tur, România o mai are reprezentantă la simplu doar pe Sorana Cîrstea.

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