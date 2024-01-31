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Sport· 1 min citire
Încep Campionatele Mondiale de natație. România are 8 sportivi
Încep Campionatele Mondiale de natație. România are 8 sportivi
În perioada 2-18 februarie, la Doha, în Qatar, au loc Mondialele de natație
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