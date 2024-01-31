Sport· 1 min citire

Încep Campionatele Mondiale de natație. România are 8 sportivi

Încep Campionatele Mondiale de natație. România are 8 sportivi

Încep Campionatele Mondiale de natație. România are 8 sportivi

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 31 ian. 2024, 12:14

În perioada 2-18 februarie, la Doha, în Qatar, au loc Mondialele de natație

În perioada 2-18 februarie, la Doha, în Qatar, au loc Mondialele de natație.  Echipa României pentru această competiție are în componență opt sportivi, care vor concura în probele de înot, sărituri în apă și sărituri în apă de la mare înălțime, însă între ei nu se află și David Popovici.

În probele de înot participă Vlad Stancu (400, 800, 1.500 m liber), Denis Popescu (100, 200 m spate), Andrei Anghel (50 m spate), Robert Badea (200, 400 m mixt) și Patrick Dinu (100 m liber).

La sărituri în apă sunt prezenți Angelica Muscalu (10 m) și Constantin Popovici (10 m), iar în proba de sărituri în apă de la mare înălțime vor participa Constantin Popovici și Cătălin Preda.

Probele de sărituri în apă se desfășoară între 2 și 10 februarie, cele de sărituri în apă de la mare înălțime între 13 și 15 februarie, iar cele de înot în perioada 11-18 februarie.

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe