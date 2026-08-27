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Sport· 1 min citire
Gino Iorgulescu a făcut anunțul: va candida la următoarele alegeri LPF
Gino Iorgulescu
Publicat27 aug. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net
“Eu candidez din nou, pentru că am susținerea cluburilor. Și dacă tot timpul aducem bani... Sper să fiu ales”, a spus Iorgulescu.
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