A încetat din viață un mare "stegar"!
Călin Gane s-a născut pe 12 mai 1942, la Braşov. A jucat pentru Steagu’ în sezonul 1959/60 şi între anii 1963-1970.
Potrivit lastegaru.net, între 1960 şi 1963 a urmat cursurile Facultăţii de Filologie din Cluj, respectând tradiţia familiei, şi a jucat pentru U Cluj. Pentru FC Braşov, Călin Gane a jucat în peste 132 de meciuri şi a marcat 35 de goluri în toate competiţiile. O gravă accidentare suferită în 1962 îi periclitează cariera, dar găseşte forţa să revină pe teren. S-a dedicat învăţământului, fiind profesor de română în anii 1980 la actualul Colegiu Tehnic „Remus Răduleţ” din Braşov.
Dumnezeu să-l odinească în pace!
Sursa foto: 7 SPORT
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News