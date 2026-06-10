Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre cei mai iubiți jucători ai Brașovului

Sursă: realitatea.net

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Petru Cadar, unul dintre numele importante din istoria Steagului Roșu Brașov. Fostul fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, după ce și-a petrecut ultimele zile în spital.

Vestea a provocat tristețe în rândul suporterilor brașoveni, care l-au considerat mereu una dintre figurile emblematice ale clubului de sub Tâmpa.

Mesajele de rămas-bun ale brașovenilor

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Steagu Roșu Brașov, care au transmis un mesaj emoționant în memoria fostului jucător.

"Drum lin printre stele, Petru Cadar!

Familia stegară este mai săracă astăzi. Unul dintre jucătorii emblematici ai Steagului Roșu Brașov, Petru Cadar, a plecat dintre noi.

A îmbrăcat cu mândrie tricoul galben-negru, a scris pagini importante din istoria fotbalului brașovean și a rămas toată viața aproape de fenomenul care l-a consacrat.

Respectat de colegi, apreciat de suporteri și iubit de generații întregi de stegari, Petru Cadar va rămâne pentru totdeauna parte din identitatea și sufletul Brașovului fotbalistic.

Nu te vom uita niciodată!"

Și cei de la Steagul Roșu Brașov au publicat un nou mesaj în care au amintit una dintre cele mai importante performanțe ale fostului fotbalist.

"Brașovul a mai pierdut unul dintre oamenii care au scris istoria fotbalului local !

Petru Cadar, fostul jucător al Steagului Roșu Brașov și unul dintre simbolurile fotbalului brașovean, a încetat din viață la vârsta de 77 ani !

Este cel care rămâne în memoria noastră și prin golul marcat împotriva lui Besiktas Istanbul, în celebra seară europeană din 1974 !

Drum lin, nea Petre !

Omul care a scris istorie pentru Steagul Roșu

Petru Cadar a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai Brașovului în anii de glorie ai clubului. A evoluat timp de 11 sezoane pentru Steagul Roșu și a adunat 250 de partide în tricoul formației brașovene.

Dintre acestea, 188 au fost disputate în prima ligă. În total, a înscris 14 goluri: nouă în Liga 1, două în eșalonul secund, două în Cupa României și unul în competițiile europene.

Numele său este legat pentru totdeauna de una dintre cele mai importante seri din istoria clubului. În 1974, Steagul Roșu Brașov întâlnea Beșiktaș în Cupa UEFA, iar Cadar a fost autorul golului care a declanșat revenirea spectaculoasă a brașovenilor pe Stadionul Tineretului.

Calificarea obținută atunci împotriva formației turce a rămas una dintre cele mai mari performanțe europene ale clubului.

A rămas în fotbal și după retragere

După încheierea carierei de jucător, Petru Cadar nu s-a îndepărtat de sportul care l-a făcut cunoscut.

A activat ca arbitru, apoi ca antrenor și observator, continuând să fie prezent în fenomenul fotbalistic. De-a lungul anilor a avut și experiențe în străinătate, pregătind echipe din Liban în două mandate diferite.

În România a antrenat formații precum Victoria Brașov, Torpedo Zărnești și Aripile Ghimbav.

Povestea transferului pe care nu l-a uitat niciodată

Petru Cadar era cunoscut și pentru numeroasele întâmplări savuroase din cariera sa. Într-un interviu acordat în 2023, fostul fotbalist și-a amintit unul dintre cele mai surprinzătoare episoade trăite în fotbal.

Acesta a povestit cum a ajuns să fie cedat de Steagul Roșu într-o tranzacție care l-a urmărit toată viața.

"Nicolae Proca, jucător și antrenor la Steagul, a vrut să scape de mine și m-a vândut la Sfântu Gheorghe, la Textila, pe două sobe de teracotă!

Pentru că pe mine nu m-a întrebat, i-am spus: "Să nu te aștepți să mă duc acolo! Mai bine mă las de fotbal". Președintele mi-a aranjat până la urmă, în ultima zi de transferări, să ajung la Sibiu. M-a luat din Brașov, ne-am dus la Federație, s-a rezolvat la transferări și m-au legitimat. Am jucat la Sibiu un tur de campionat.", își amintea Cadar.

Povestea a devenit una dintre cele mai cunoscute anecdote din fotbalul românesc și ilustrează perfect perioada în care a evoluat unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Steagului Roșu Brașov.