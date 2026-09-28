Zgomote puternice de avioane la Tulcea, în timpul alertei de dronă. Trei persoane au sunat la 112

Mai mulți locuitori din municipiul Tulcea au fost îngrijorați de zgomotele puternice produse de aeronavele militare în timpul alertei aeriene de duminică seară.
Trei persoane au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita informații după ce au auzit avioane de vânătoare în apropierea orașului. Informația a fost confirmată de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta.
Și pe rețelele sociale au apărut mesaje ale unor locuitori care au remarcat zgomotul motoarelor aeronavelor, pe fondul alertei privind o posibilă incursiune de dronă.
Alertă RO-ALERT în județul Tulcea după detectarea unei drone
Situația a fost declanșată după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat o țintă aeriană în zona de nord a județului Tulcea, în apropierea frontierei cu Ucraina.
Conform datelor prezentate de MApN, ținta a evoluat inițial la nord de localitatea Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean. Ulterior, aceasta a intrat în spațiul aerian românesc prin zona Ceatalchioi.
În urma detectării țintei, autoritățile au activat procedurile specifice de monitorizare și alertare a populației.
Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea
Pentru supravegherea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
La ora 20:35, populația din zona vizată a primit un mesaj RO-ALERT prin care autoritățile avertizau asupra unei posibile incursiuni de drone și recomandau adăpostirea în spații protejate.
Potrivit MApN, semnalul țintei aeriene a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, în apropierea localității Somova.
Alerta aeriană din Tulcea a fost ridicată la ora 22:05
Situația de alertă a fost menținută până la ora 22:05, când autoritățile au transmis populației un mesaj privind încetarea alertei aeriene.
Evenimentul a generat reacții în municipiul Tulcea, unde zgomotele aeronavelor militare au fost auzite de locuitori în timpul operațiunilor de monitorizare.
Autoritățile nu au indicat existența unor victime sau a unor pagube produse în urma acestui incident.
O nouă alertă într-o zonă aflată în apropierea frontierei cu Ucraina
Județul Tulcea se află în proximitatea unor zone din Ucraina afectate de război, iar autoritățile române monitorizează în mod constant spațiul aerian din apropierea frontierei.
În astfel de situații, sistemele radar detectează și urmăresc țintele aeriene, iar aeronavele aflate în serviciul de Poliție Aeriană pot fi ridicate pentru verificarea și monitorizarea acestora.
Incidentul de duminică seară a readus în atenție măsurile de protecție și avertizare a populației din localitățile aflate în nordul județului Tulcea.