Economie· 1 min citire

Rata șomajului în România. Peste 260.000 de șomeri înregistrați în luna august

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 21:40
Actualizat26 sept. 2026, 22:11

Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă cea mai afectată categorie de pe piața muncii, potrivit datelor oficiale.

Piața muncii din România se confruntă cu o provocare semnificativă, conform celor mai recente date publicate de autorități. La finalul lunii august, numărul total al șomerilor înregistrați la nivel național a fost de 260.919 persoane. Deși autoritățile implementează constant măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, cifrele indică o vulnerabilitate accentuată în rândul anumitor categorii demografice.

Dificultăți majore pentru seniori

Analiza detaliată a statisticilor oficiale arată că persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă cel mai numeros segment din totalul șomerilor. Această situație este generată de reticența unor angajatori de a integra pe piața muncii persoane aflate în pragul pensionării, dar și de dificultatea acestora de a se adapta la noile cerințe tehnologice sau de a se recalifica profesional.

Pe lângă seniori, tinerii aflați la început de drum și persoanele cu un nivel scăzut de educație rămân, de asemenea, grupuri expuse riscului de șomaj de lungă durată.

Pentru a combate acest fenomen, agențiile de ocupare a forței de muncă derulează programe de consiliere și cursuri de formare profesională. Totuși, reintegrarea grupurilor vulnerabile necesită eforturi susținute și politici publice mai eficiente.

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