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Șofer prins cu 185 km/h pe DN1, sancționat cu aproape 2.000 de lei
FOTO: Arhivă
Conducătorul auto a fost surprins de radarul TruCAM II pe sensul Brașov–Ploiești, într-o zonă unde viteza maximă admisă este de 100 km/h.
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