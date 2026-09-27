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Șofer prins cu 185 km/h pe DN1, sancționat cu aproape 2.000 de lei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 20:58

Conducătorul auto a fost surprins de radarul TruCAM II pe sensul Brașov–Ploiești, într-o zonă unde viteza maximă admisă este de 100 km/h.

Un șofer a fost surprins de polițiștii rutieri circulând cu 185 km/h pe DN1, pe sensul Brașov–Ploiești, în zona kilometrului 97+200 metri. Incidentul a avut loc pe 25 august 2026, într-un sector unde limita maximă de viteză este de 100 km/h. Viteza înregistrată este cea mai mare depistată de polițiștii din Prahova pe DN1 în acest an, potrivit datelor furnizate de IPJ Prahova.

Permisul, suspendat pentru 120 de zile

Șoferul depășea limita legală cu 85 km/h. Polițiștii l-au sancționat cu nouă puncte-amendă, echivalentul a 1.946,25 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile. Acesta a primit o dovadă înlocuitoare a permisului, fără drept de circulație.

Viteza a fost măsurată cu un radar TruCAM II, dispozitiv portabil care utilizează tehnologie laser și poate înregistra autovehiculele de la distanțe mari. În 2026, pe același drum au mai fost surprinși șoferi cu 181 km/h și 175 km/h, ambii rămânând fără permis pentru aceeași perioadă.

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