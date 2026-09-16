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Social· 1 min citire
Uniunea Europeană pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani
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Noile reglementări vizează protejarea sănătății mintale a minorilor și impun restricții severe platformelor digitale
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