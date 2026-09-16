Tragedie pe calea ferată: Un muncitor de 36 de ani și-a pierdut viața

Accident de muncă fatal în timpul unor operațiuni de reparații la rețeaua electrică feroviară.
Un muncitor în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit survenit pe calea ferată în localitatea Zoița, județul Buzău.
Bărbatul era implicat în operațiuni complexe de reparație și întreținere la linia de contact, rețeaua care asigură alimentarea cu energie electrică a garniturilor de tren.
Imediat după producerea incidentului, la fața locului au fost solicitate de urgență echipajele de prim ajutor. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, medicii ajunși la intervenție nu au mai putut face nimic pentru a salva viața tânărului, acesta fiind declarat decedat.
Ancheta autorităților și normele de siguranță
"Evenimentul s-a produs astăzi, 16 septembrie, în jurul orei 10:30, la km 159+169, în timpul unor lucrări de întreţinere tehnică la linia de contact. Întrucât firul I de circulaţie se afla închis pentru executarea unor lucrări programate, organele abilitate au dispus închiderea firului II pentru efectuarea cercetărilor privind împrejurările şi cauzele producerii evenimentului. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare", a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, SRCF Galaţi.
Polițiștii, alături de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), au deschis o anchetă de amploare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.
Verificările urmează să clarifice dacă au fost respectate toate normele de protecție a muncii și dacă echipamentul de siguranță folosit era corespunzător.