Economie· 1 min citire

Criză pe cerul Europei. Falimentul airBaltic anunță o perioadă turbulentă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 sept. 2026, 12:42
Actualizat16 sept. 2026, 12:47

Prețul tot mai ridicat al combustibilului amenință stabilitatea companiilor aeriene

Compania aeriană airBaltic a cerut protecție împotriva falimentului, declanșând un semnal de alarmă în aviație din cauza scumpirii masive a kerosenului.

Industria aviatică europeană se confruntă cu o nouă provocare majoră, după ce operatorul leton airBaltic a solicitat protecție în baza Capitolului 11 al legislației americane privind falimentul. Acest demers de restructurare financiară a fost înaintat la un tribunal din New York și subliniază dificultățile uriașe prin care trec transportatorii aerieni.

Impactul prețurilor la combustibil asupra industriei

Situația companiei aeriene reflectă o presiune generalizată asupra întregului sector, generată de creșterea accelerată a costurilor operaționale. Scumpirea substanțială a kerosenului, combustibilul esențial pentru zboruri, destabilizează bugetele companiilor, obligându-le să găsească soluții drastice de supraviețuire. Experții avertizează că falimentul airBaltic nu este doar un caz izolat, ci mai degrabă un simptom al unei vulnerabilități extinse pe piața europeană.

Fără măsuri rapide și fără o stabilizare a pieței energetice, și alți operatori ar putea fi forțați să urmeze aceeași procedură de restructurare pentru a evita colapsul definitiv. Așadar, perioada următoare se anunță a fi una extrem de dificilă atât pentru transportatorii aerieni, cât și pentru pasagerii care ar putea resimți efectele prin rute anulate sau bilete mult mai scumpe.

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