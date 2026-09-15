Bărbatul peste care a căzut un stâlp în Năvodari, prima reacție după accident: „M-am născut a doua oară”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 20:08

Un bărbat de 36 de ani a scăpat cu viață după ce un stâlp de lemn s-a prăbușit peste el, marți dimineață, în Năvodari. Victima mergea pe trotuar, spre zona Tabăra Năvodari, când stâlpul a căzut peste ea.

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