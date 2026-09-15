Bărbatul peste care a căzut un stâlp în Năvodari, prima reacție după accident: „M-am născut a doua oară”

Un bărbat de 36 de ani a scăpat cu viață după ce un stâlp de lemn s-a prăbușit peste el, marți dimineață, în Năvodari. Victima mergea pe trotuar, spre zona Tabăra Năvodari, când stâlpul a căzut peste ea.
A fost transportată la Spitalul Județean Constanța, unde medicii au constatat că rănile nu necesitau internarea. Bărbatul spune că inclusiv doctorii au fost surprinși de faptul că a scăpat fără leziuni grave.
„M-am născut a doua oară”
Bărbatul a povestit că medicii s-au mirat de felul în care a supraviețuit impactului.
„M-am născut a doua oară”, a spus acesta după ce a ieșit din spital, referindu-se la momentul în care stâlpul s-a prăbușit direct peste el.
Victima a atras atenția și asupra pericolului pe care îl reprezenta stâlpul pentru ceilalți trecători. În opinia sa, situația putea avea consecințe mult mai grave dacă în acel moment prin zonă ar fi trecut un copil sau o altă persoană.
Stâlpul a căzut peste trotuar
Incidentul s-a produs pe bulevardul Mamaia Nord, în apropierea unei stații de transport în comun.
Din primele verificări, un stâlp din lemn care susținea mai multe cabluri s-a prăbușit peste bărbatul care se deplasa pe trotuar. Momentul a fost surprins de o cameră de bord.
Potrivit autorităților, înainte de prăbușirea stâlpului, cablurile acestuia ajunseseră pe carosabil.
O mașină ar fi agățat cablurile
În zonă se afla deja un echipaj de poliție, după un alt incident provocat de cablurile căzute pe șosea.
Un motociclist ar fi derapat după ce a trecut peste cabluri, iar ulterior un autoturism le-ar fi agățat cu roțile. În urma acestei succesiuni de evenimente, stâlpul s-a prăbușit peste pieton. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și cine este responsabil.
Bărbatul a ajuns la spital
Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la Spitalul Județean Constanța.
Bărbatul era conștient și cooperant. Medicii au identificat o plagă la nivelul scalpului și au efectuat investigații, inclusiv un examen CT. Rezultatele nu au indicat traumatisme osoase sau alte leziuni care să impună internarea.
După ce rana de la nivelul scalpului a fost suturată, pacientul a putut pleca din unitatea de primiri urgențe.
Stâlpul aparține unei companii de telecomunicații
Potrivit Primăriei Năvodari, stâlpul de lemn și cablurile montate pe acesta aparțin unei companii private de telecomunicații.
Autoritățile verifică acum condițiile în care stâlpul a ajuns într-o stare care a permis prăbușirea sa și modul în care cablurile au ajuns pe carosabil.
Poliția a deschis dosar penal
IPJ Constanța a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Anchetatorii verifică toate împrejurările producerii accidentului și urmează să stabilească responsabilitățile în acest caz. Cercetările continuă pentru clarificarea întregii succesiuni de evenimente care a dus la prăbușirea stâlpului peste pieton.