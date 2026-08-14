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Șoferul care a provocat accidentul cu 2 morți din Brașov, cercetat sub control judiciar. Polițiștii spun că și-a întrerupt tratamentul
Accident cu 2 morți în centrul Brașovului
Publicat14 aug. 2026, 15:10
Actualizat14 aug. 2026, 15:14
SursăRealitate Plus
Șoferul din Brașov care a provocat accidentul soldat cu doi morți și rănirea gravă a unei alte persoane va fi cercetat sub control judiciar. Bărbatul a fost reținut vineri, după ce polițiștii brașoveni au descoperit că acesta știa, de fapt, de ce boală suferă, dar întrerupsese tratamentul pentru epilepsie. Procurorii au solicitat arestarea preventivă, însă judecătorii au optat pentru această variantă mai blândă.
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