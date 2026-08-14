Ministrul Dezvoltării anunță un program nou, prin care să fie construite creșe din grădinițe în zonele metropolitane ale orașelor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 aug. 2026, 12:25

Municipiul Sibiu a găzduit astăzi recepția celei de-a doua creșe finalizate în oraș prin programul guvernamental „Sfânta Ana” — cea de-a 102-a unitate de acest fel finalizată la nivel național din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La eveniment au fost prezenți ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

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