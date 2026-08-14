Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov a preluat dosarul din centrul municipiului din cauza complexității și mediatizării

Dosarul de ucidere și vătămare corporală din culpă, în care este cercetat bărbatul de 50 de ani care, în urmă cu trei zile, a produs un accident în Centrul Istoric al Brașovului, de pe strada Mureșenilor, în care două persoane au murit și o a treia a fost rănită, a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
'Complexitatea cauzei și mediatizarea intensă au fost unele dintre motivele principale pentru care dosarul a fost preluat de noi', a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu.
Acesta a mai precizat că, din prima clipă, cercetările în dosar 'au fost atipice', în sensul că, din primele investigații, s-a stabilit că șoferul nu se afla nici sub influența alcoolului, și nici sub influența drogurilor, motiv pentru care au fost căutate alte explicații.
'Din declarația pe care a dat-o, rezultă ceea ce deja s-a vehiculat în spațiul public: el nu își mai aduce aminte nimic din momentele accidentului, s-a trezit la spital', a menționat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
El a mai menționat că bărbatul și-a preschimbat permisul de conducere în 2020, după ce 'a fost în fața unor medici la o clinică din Brașov și a fost declarat apt să conducă'.
IPJ Brașov a precizat, vineri dimineață, că bărbatul de 50 de ani a fost reținut și urmează să fie prezentat Parchetului.
Conform sursei citate, bărbatul ar suferi de epilepsie și și-ar fi pierdut cunoștința la volan înainte de producerea accidentului.
'După probatoriul pe care l-am administrat până în acest moment, putem să precizăm că accidentul a avut loc ca urmare a unei stări pe care conducătorul auto a avut-o în momentul în care ajuns în intersecția giratorie. (...) Actele medicale pe care le-am cercetat și concluziile medicilor specialiști - pentru că, imediat după accident, una dintre ipoteze a fost că ar fi putut surveni o stare medicală - pentru că au fost eliminate alte ipoteze, ca de exemplu cea potrivit căreia ar fi fost implicat și un alt conducător auto, care l-ar fi determinat să aibă o pierdere a deplasării - arată faptul că bărbatul cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică și a urmat un tratament medicamentos, pe care conștient l-a întrerupt, deși știa că afecțiunea de care suferea i-ar fi putut afecta calitatea de conducător auto', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.
Acesta a menționat că, din actele medicale ale bărbatului, reiese diagnosticul de epilepsie, 'o afecțiune cronică, care creează convulsii și care poate duce la pierderea temporară a cunoștinței', însă nu se cunoaște cu exactitate de cât timp a întrerupt tratamentul.
Totodată, reprezentantul IPJ Brașov a precizat că dreptul de a conduce al bărbatului nu i-a fost retras, deoarece Poliția 'nu a primit nicio o informare că persoana respectivă ar fi inaptă' să conducă o mașină.
AGERPRES