Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov a preluat dosarul din centrul municipiului din cauza complexității și mediatizării

Publicat 14 aug. 2026, 14:58 Sursă realitatea.net

Dosarul de ucidere și vătămare corporală din culpă, în care este cercetat bărbatul de 50 de ani care, în urmă cu trei zile, a produs un accident în Centrul Istoric al Brașovului, de pe strada Mureșenilor, în care două persoane au murit și o a treia a fost rănită, a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

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