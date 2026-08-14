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Recomandări ale autorităților pentru weekendul de Sf. Maria
Recomandări autorități
Publicat14 aug. 2026, 12:45
Sursărealitatea.net
"Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță, să fie responsabili în zonele aglomerate, în natură și la locurile de agrement și să apeleze 112 în orice situație de urgență", transmit autoritățile.
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