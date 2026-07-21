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MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră

Elicopter MApN

Elicopter MApN

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat21 iul. 2026, 11:03
SursăRealitatea.net

Ministerul Apărării Naționale este pregătit să intervină în cazul navei GAS LISBON, avariată marți dimineață în Marea Neagră. MApN are gata un elicopter IAR-330 Puma Naval și două nave militare ale Forțelor Navale Române, iar numărul mijloacelor poate fi mărit dacă situația o va cere.

Direcția Hidrografică Maritimă a transmis o avertizare pentru toate navele care circulă în zonă, astfel încât acestea să stea departe de locul incidentului. Măsura a fost luată pentru a evita alte probleme și pentru ca intervenția să se desfășoare în siguranță.

Nava GAS LISBON se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Plecase din Alexandria, Egipt, și se îndrepta spre Reni, Ucraina, având la bord peste 3.790 de tone de propan.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați

În urma incidentului, nava a suferit avarii importante, însă toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță. Persoanele rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale.

Ministerul Apărării continuă să urmărească situația și este pregătit să sprijine celelalte instituții implicate în intervenție.

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