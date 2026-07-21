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Politica· 1 min citire
Cristoiu, scenariu halucinant: „Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în 2028”
Ion Cristoiu
Publicat21 iul. 2026, 14:49
SursăRealitatea PLUS
Scenariu halucinant lansat de Ion Cristoiu. Analistul Realitatea PLUS este de părere că Guvernul condus de premierul demis, Ilie Bolojan va rămâne la putere până în 2028 când vor avea loc următoarele alegeri, conform Realitatea PLUS.
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