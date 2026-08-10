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Nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în zona centralei de la Cernavodă

Dunăre

Dunăre

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 14:47
Actualizat10 aug. 2026, 14:49
Sursărealitatea.net

Ministrul interimar, Radu Miruţă, spune că astfel Reactorul 2 poate funcţiona pentru cel puţin nouă zile.

Nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în zona Centralei de la Cernavodă, după ce au fost scufundate 4 barje cu piatră şi au fost dragate pragurile de nisip.

Ministrul interimar, Radu Miruţă, a spus că astfel că Reactorul 2 poate funcţiona pentru cel puţin nouă zile.

Specialiştii spun însă că este doar o soluţie de moment, iar pentru a evita un colaps energetic autorităţile trebuie să facă lucrări majore de dragare pe Dunărea Mare.

Inginerul Ionel Bucur, fost director al Centralei de la Cernavodă, într-o declaraţie pentru Radio România Constanţa: Ar trebui în continuare să se insiste și să se blocheze acest braț cu un prag de fund. Să pună aceste barje acum - ar trebui foarte multă piatră, foarte multe stânci puse acolo încât acest braț să fie blocat și, sigur, cu timpul, apa își va duce cursul spre Cernavodă. A doua chestiune, dragarea care se face acum trebuie continuată pe toată porțiunea de la Bala și până la Cernavodă, încât să se poate asigura șenalul și pentru navigație, și pentru centrala nucleară apă suficientă.

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