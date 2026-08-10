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Un turist de 45 de ani a fost salvat de salvamontiștii din Zărnești după ce a căzut aproximativ 10 metri

Salvamont Zărnești

Salvamont Zărnești

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 10:37
Sursărealitatea.net

Incidentul s-a produs duminică seara.

Un turist de 45 de ani a fost salvat de salvamontiștii din Zărnești după ce a căzut aproximativ 10 metri pe traseul din Podu lui Călineț.

Incidentul s-a produs duminică seara. Deși turistul a transmis că se putea deplasa, acesta acuza dureri, iar o echipă Salvamont Zărnești a intervenit pentru evaluare și asistență. Bărbatul a fost însoțit până la drumul asfaltat spre Plaiul Foii, unde a fost preluat de un echipaj SMURD.

În urma investigațiilor, s-a constatat că turistul nu a suferit fracturi grave, cu excepția unui deget de la o mână.

Salvamontiștii spun că, de această dată, turistul a avut noroc și avertizează asupra riscurilor coborârilor pe timp de noapte din creastă. Sunt vizate în special traseele dificile din Piatra Craiului, precum Brâul Ciorânga Mare, La Lanțuri, Padina Hotarului și variantele de coborâre spre Refugiul Diana. Oboseala, vizibilitatea redusă și terenul dificil pot transforma rapid o tură pe munte într-o intervenție de salvare.

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