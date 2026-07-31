Municipiul Braşov intră în competiţia pentru titlul de Capitală a Tineretului din România 2028

Publicat 31 iul. 2026, 15:16 Sursă realitatea.net

Consiliul Local Braşov a aprobat, în şedinţa ordinară de vineri, participarea oficială a municipiului în competiţia pentru obţinerea titlului de Capitală a Tineretului din România în 2028, precum şi acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Primărie şi mai multe organizaţii neguvernamentale care vor susţine candidatura.

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