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Municipiul Braşov intră în competiţia pentru titlul de Capitală a Tineretului din România 2028

Piața Sfatului din Brașov

Piața Sfatului din Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 15:16
Sursărealitatea.net

Consiliul Local Braşov a aprobat, în şedinţa ordinară de vineri, participarea oficială a municipiului în competiţia pentru obţinerea titlului de Capitală a Tineretului din România în 2028, precum şi acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Primărie şi mai multe organizaţii neguvernamentale care vor susţine candidatura.

Prin respectivul acord, municipalitatea braşoveană îşi asumă sprijinirea financiară a activităţilor dezvoltate în cadrul programului, 'în limita resurselor bugetare disponibile şi în concordanţă cu obiectivele asumate prin dosarul de candidatură'.

Primăria Braşov intenţionează să depună dosarul de candidatură în această toamnă, în condiţiile în care competiţia va avea loc în perioada 2027-2028.

Anul trecut, la nivel local, a fost constituit un grup de lucru, care include organizaţii de tineret din municipiu, cu misiunea de a pregăti dosarul de candidatură şi strategia cu care Braşovul să convingă juriul că poate deveni unul dintre cele mai importante centre dedicate tinerilor din România.

Strategia va avea la bază un raport privind nevoile şi aşteptările generaţiei tinere din municipiu.

AGERPRES

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