AEI: Românii nu plătesc mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină e taxată scump

Publicat 31 iul. 2026, 10:47 Sursă realitatea.net

Românii nu plătesc mult pentru că benzina lor este scumpă, ci plătesc mult pentru că benzina ieftină este taxată scump, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză publicată vineri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre benzinamotorinaplataromaniscumpirieconomie