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Consiliul Local Brașov a aprobat acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru şapte săli de jocuri

Săli de jocuri de noroc

Săli de jocuri de noroc

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 15:13
Sursărealitatea.net

Cinci firme au primit, vineri, aprobare pentru a organiza activităţi de jocuri de noroc de tip slot-machine sau de pariuri în cotă fixă în şapte spaţii din municipiul Braşov, decizia fiind luată în şedinţa Consiliului Local.

Cele şapte spaţii pentru care se va acorda autorizaţia se află, în principal, în centre comerciale, iar două figurează la adresa unor hoteluri.

Decizia privind funcţionarea acestor unităţi a fost luată în baza hotărârii din luna aprilie a Consiliului Local Braşov, prin care a fost aprobat Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc în municipiu.

Potrivit regulamentului, locaţiile în care se desfăşoară jocuri de noroc, cu excepţia jocurilor de loto şi a pariurilor sportive, nu pot fi situate la o distanţă mai mică de 400 de metri, în linie dreaptă, faţă de unităţi de învăţământ, unităţi de cult recunoscute de lege, spitale publice sau private, gări, autogări, terminale de transport public.

Suprafaţa minimă pentru funcţionarea unor astfel de săli este de 200 de metri pătraţi, iar, în cazul în care sunt şi slot-machine (păcănele), fiecare operator economic trebuie să exploateze minimum 75 de astfel de aparate.

Solicitările pentru alte nouă spaţii în care ar fi urmat să se desfăşoare astfel de activităţi au fost, la propunerea primarului, respinse de Consiliul Local Braşov, motivul fiind că nu îndeplineau condiţiile impuse prin regulament.

AGERPRES

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