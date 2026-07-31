Consiliul Local Brașov a aprobat acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru şapte săli de jocuri

Publicat 31 iul. 2026, 15:13 Sursă realitatea.net

Cinci firme au primit, vineri, aprobare pentru a organiza activităţi de jocuri de noroc de tip slot-machine sau de pariuri în cotă fixă în şapte spaţii din municipiul Braşov, decizia fiind luată în şedinţa Consiliului Local.

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