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Actualitate· 1 min citire
Consiliul Local Brașov a aprobat acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru şapte săli de jocuri
Săli de jocuri de noroc
Publicat31 iul. 2026, 15:13
Sursărealitatea.net
Cinci firme au primit, vineri, aprobare pentru a organiza activităţi de jocuri de noroc de tip slot-machine sau de pariuri în cotă fixă în şapte spaţii din municipiul Braşov, decizia fiind luată în şedinţa Consiliului Local.
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