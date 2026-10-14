Aeroportul Brașov-Ghimbav negociază noi zboruri directe. Paris, Istanbul și Tel Aviv, printre destinațiile vizate

Aeroportul Brașov-Ghimbav negociază noi rute spre Paris, Istanbul și Tel Aviv. Sunt analizate și conexiuni către Marea Britanie și Irlanda.
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav ar putea avea noi zboruri internaționale în perioada următoare. Conducerea aeroportului poartă discuții cu mai multe companii aeriene pentru introducerea unor rute directe către destinații solicitate de pasageri, printre care Paris, Istanbul și Tel Aviv.
Daniel Micu, directorul general al aeroportului brașovean, a precizat că au fost inițiate negocieri cu cel puțin trei companii aeriene pentru deschiderea unei rute către Paris. În paralel, sunt analizate oportunități pentru extinderea conexiunilor cu Marea Britanie și Irlanda.
Paris și Istanbul, printre noile rute dorite de la Brașov
Parisul se numără printre destinațiile pe care conducerea Aeroportului Brașov-Ghimbav dorește să le introducă în rețeaua de zboruri. Potrivit directorului aeroportului, există un interes ridicat din partea pasagerilor pentru această rută, iar discuțiile cu operatorii aerieni sunt deja în desfășurare.
O altă destinație importantă este Istanbulul, pentru care au fost făcute demersuri către companii aeriene care au o bază operațională pe aeroportul turcesc.
Pe lista orașelor pentru care există solicitări din partea călătorilor se mai află Tel Aviv, Salonic și Atena. Introducerea acestor curse depinde însă de rezultatul negocierilor și de deciziile companiilor aeriene.
Aeroportul Brașov vizează noi destinații în Marea Britanie și Irlanda
Dezvoltarea rețelei de zboruri include și extinderea conexiunilor către Regatul Unit și Irlanda.
Conducerea aeroportului colaborează cu Camera de Comerț Româno-Britanică pentru identificarea unor oportunități de deschidere a unor noi rute. Obiectivul este diversificarea destinațiilor disponibile pentru brașoveni și pentru călătorii din județele învecinate.
Noile conexiuni ar putea facilita deplasările în scop turistic, profesional sau pentru vizitarea familiei, în special pentru persoanele care călătoresc frecvent în vestul Europei.
Ce destinații sunt disponibile în prezent de pe Aeroportul Brașov-Ghimbav
Potrivit informațiilor publicate la 13 octombrie 2026, de pe aeroportul brașovean se putea zbura către 11 destinații: Budapesta, Dortmund, Katowice, Londra, Memmingen, Milano, Napoli, Nürnberg, Roma, Valencia și Varșovia.
Rețeaua urma să se extindă din luna decembrie, odată cu deschiderea bazei operaționale Wizz Air la Brașov. Planurile anunțate includeau patru destinații suplimentare: Chișinău, Barcelona, Madrid și Karlsruhe/Baden-Baden.
Extinderea rețelei aeriene ar putea consolida rolul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav ca punct de plecare pentru locuitorii din centrul țării.
Când ar putea fi lansate noile zboruri de la Brașov
Deocamdată, rutele către Paris, Istanbul, Tel Aviv, Salonic și Atena se află în etapa discuțiilor și nu trebuie considerate curse confirmate.
Lansarea lor va depinde de acordurile cu operatorii aerieni, de planificarea capacității de zbor și de condițiile comerciale. Conducerea aeroportului urmărește să atragă noi companii și să răspundă cererii pentru destinații internaționale directe.
Anunțurile oficiale privind orarul, datele de lansare și disponibilitatea biletelor vor clarifica ce rute vor intra efectiv în programul Aeroportului Brașov-Ghimbav.