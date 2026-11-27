ANPC a aplicat amenzi în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei în urma a peste 1.900 de controale desfășurate între 23 și 27 noiembrie 2026.
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat respectarea normelor privind siguranța produselor alimentare și nealimentare, precum și condițiile de prestare a serviciilor către consumatori. În total, s-au efectuat peste 1.900 de acțiuni de control la nivel național.
Aceste controale au dus la aplicarea a peste 1.000 de amenzi și a 893 de avertismente. Valoarea totală a sancțiunilor financiare depășește 5,2 milioane de lei. De asemenea, produse neconforme în valoare de peste 200.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.
Activitatea a cinci operatori economici a fost suspendată temporar, până la remedierea deficiențelor constatate de inspectori.
Nereguli principale în sectorul alimentar
Cele mai frecvente neconformități au vizat produsele alimentare cu data-limită de consum depășită și nerespectarea condițiilor de depozitare, inclusiv a temperaturilor necesare. Comisarii au identificat acumuleri consistente de gheață în ambalajele produselor congelate.
În sectorul de carne și ouă, s-au semnalat produse de origine animală cu coaja spartă și depuneri aderente de impurități. De asemenea, au fost găsite carnea cu acumuleri de lichid sangvinolent în ambalaj.
Probleme de igienă și echipamente
Blocurile alimentare au prezentat întreținere necorespunzătoare, cu acumulări grosiere de reziduuri alimentare, impurități și depuneri de grăsime. Echipamentele și ustensilele utilizate aveau un grad ridicat de uzură, fiind acoperite cu rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură.
Alte probleme identificate includ produse alimentare fără elemente de identificare necesare trasabilității și deficiențe în informarea consumatorilor privind perioadele promoționale. În plus, au fost comercializate jucării fără marcajul CE, obligatoriu pentru dovedirea conformității cu normele de siguranță ale Uniunii Europene.