Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De ce ne afectează lipsa luminii?

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat10 aug. 2026, 10:58
Actualizat10 aug. 2026, 11:06
Sursărealitatea.net

De ce ne afectează lipsa luminii? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al lumii naturale pentru reglarea organismului.

De ce ne afectează lipsa luminii? Lumina naturală este esențială pentru reglarea organismului.

Ea influențează producția de melatonină și serotonină.
Fără suficientă lumină, corpul poate intra într-o stare de „energie scăzută”. De aceea, în zilele întunecate sau în perioadele petrecute în interior, starea se poate schimba.

Expunerea la lumină dimineața este deosebit de importantă. Este semnalul care spune corpului că ziua a început.

Lumina nu este doar vizuală. Este biologică.

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