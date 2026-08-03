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Actualitate· 2 min citire
ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții
Dosare ANI în Parlament
Publicat3 aug. 2026, 13:16
Sursărealitatea.net
ANI a publicat date care scot în evidență vulnerabilitățile actualului mecanism de sancționare a conflictelor de interese. Potrivit instituției, numeroase persoane vizate de decizii definitive continuă să dețină funcții publice ori mandate elective, după ce au primit, în multe situații, doar reduceri temporare ale veniturilor.
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