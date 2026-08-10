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Economie· 1 min citire
Guvernul pregătește ajutoare pentru culturile de porumb sau floarea–soarelui afectate anul trecut de secetă
Guvernul pregătește ajutoare pentru secetă
Publicat10 aug. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net
Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor.
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