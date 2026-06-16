Victor Ponta îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul Veștea: „Suntem o țară de nebuni”

Fostul premier și fost lider al PSD, Victor Ponta, a intervenit în dezbaterea generată de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că președintele Nicușor Dan a acționat în limitele Constituției.
Declarațiile au fost făcute marți, după ce Ponta a fost întrebat de jurnaliști dacă șeful statului a procedat corect atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără o susținere explicită din partea PNL, partidul din care acesta face parte.
Fostul premier a respins criticile privind o presupusă intervenție a președintelui în viața internă a unui partid și a afirmat că atribuțiile constituționale îi permit șefului statului să facă o astfel de alegere în lipsa unei propuneri clare din partea formațiunilor politice.
”Știți că și domnul Băsescu a vrut să facă chestia asta, mi-a zis că o să-l pună pe domnul Dragnea prim-ministru, că nu mă pune pe mine. Și până la urmă m-a pus pe mine, și i-a fost bine și domnului Băsescu. Dar nu asta e problema. Problema e următoarea: președintele a fost votat, eu am candidat împotriva domniei sale, deci nu sunt neapărat obiectiv. E constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa, din moment ce partidele n-au propus ... De exemplu, grupul Uniți pentru România, când a fost la Cotroceni, m-a propus pe mine.
Dar PSD înțeleg că n-a propus premier. PNL-ul n-a propus. Păi și atunci, păi ce să facă? Trebuie să numească pe cineva Președintele. Da, a făcut foarte bine că a numit pe cineva.”
Victor Ponta a profitat de ocazie pentru a critica instabilitatea politică din ultimii ani și numărul mare de premieri care s-au succedat la conducerea Guvernului.
„Cred că e deja a doua propunere, nu? A treia, a patra, a șaptea .. Vă rog să vă amintiți că, deși par foarte foarte bătrân, am fost premier acum 11 ani și, de atunci, domnul Veștea cred că este al 12-lea premier. Suntem o țară de nebuni, trebuia să dăm faliment de mult, cu 12 .. 11 prim-miniștri în 10 ani, e o nebunie”, a declarat Victor Ponta.
Afirmațiile fostului premier vin într-un moment în care desemnarea lui Adrian Veștea continuă să provoace controverse pe scena politică, mai ales în contextul discuțiilor privind lipsa unei consultări extinse în interiorul partidelor înainte de nominalizare.