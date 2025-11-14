Politica· 1 min citire

Teoriile sistemului sunt spulberate. Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00

Teoriile sistemului sunt spulberate. Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00

Teoriile sistemului sunt spulberate. Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 14 nov. 2025, 07:25

Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, susținută de partidele suverniste, își depune oficial candidatura, azi la ora 16:00

Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, susținută de partidele suverniste, își depune oficial candidatura, azi la ora 16:00. Anunțul a fost făcut de fosta realizatoare TV pe pagina sa de Facebook. 

”Pufy asteptand sa mi depun candidatura! Maine la ora 16! Facem dreptate la Bucuresti!”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

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