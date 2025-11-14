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Politica· 1 min citire
Teoriile sistemului sunt spulberate. Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00
Teoriile sistemului sunt spulberate. Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00
Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, susținută de partidele suverniste, își depune oficial candidatura, azi la ora 16:00
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