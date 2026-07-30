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Actualitate· 2 min citire
Accident mortal pe DN1, Braşov – Ploieşti! Un pieton a fost lovit de un TIR
Accident mortal pe DN1
Publicat30 iul. 2026, 11:13
Sursărealitatea.net
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
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