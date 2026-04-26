Reacția președintelui Nicușor Dan, după incidentul din SUA: ”Violenţa politică nu are ce căuta în societăţile noastre”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, după incidentul de securitate din SUA, că violența politică nu are ce căuta în societățile noastre, iar România, un aliat puternic al NATO și prieten al poporului american, își exprimă întreaga solidaritate.
”România este, astăzi, alături de Statele Unite ale Americii. Atacul îngrozitor de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă reprezintă o agresiune nu doar împotriva preşedintelui Trump şi a echipei sale, ci şi împotriva democraţiei însăşi.
Suntem uşuraţi să aflăm că preşedintele, prima doamnă şi toţi cei prezenţi sunt teferi. Reacţia promptă a forţelor de ordine reflectă puterea instituţiilor americane”, a scris preşedintele României pe platforma X.
Mai mult, liderul de la Cotroceni a menționat faptul că ”violenţa politică nu are ce căuta în societăţile noastre”.
”România, un aliat puternic al NATO şi prieten al poporului american, îşi exprimă întreaga solidaritate”, a mai spus Nicușor Dan.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News