Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se întâlnesc cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va fi prezent luni la București, ocazie cu care se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, delegația OCDE condusă de Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la ora 10:00, la Palatul Victoria.



Ulterior, va fi organizată ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul României și OCDE privind privilegiile și imunitățile acordate organizației.



Tot luni, premierul Ilie Bolojan și secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, vor lansa, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.



Studiul analizează modalitățile de stimulare a creșterii economice pentru a construi un mediu de business mai rezilient, incluziv și sustenabil.



Înainte de a ajunge la Guvern, delegația OCDE va fi primită de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.