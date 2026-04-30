Leul, la pământ. Cea mai slabă cotație în fața euro de când BNR afișează cursul oficial
30 apr. 2026, 15:05
Leul continuă să piardă teren în fața monedei europene. Cursul BNR a atins azi o nouă valoare record, de 5,14 lei pentru un euro și marchează, astfel, cea mai slabă cotație de când Banca Națională afișează acest curs.
Și dolarul american s-a apreciat în fața leului, raportat la cotația de miercuri.
Deprecierea vine după mai multe zile de presiune pe moneda națională, în contextul crizei politice interne. Precedentul maxim al monedei unice europene în raport cu leul a fost atins în urmă cu aproape un an, pe data de 8 mai 2025, când Banca Națională a României a anunțat o paritate de 5,1222 lei/euro.
Citește și:
- 16:48 - România, cea mai scumpă țară din UE cu cele mai mici venituri: Salariul minim crește cu doar 125 de lei, deși coșul de consum depășește 4.300 de lei pe lună
- 16:41 - Noi scumpiri la carburanți pe 2 mai: benzina trece de 9 lei, motorina se apropie de 10 lei în București
- 16:35 - TVA ar putea urca la 24%! România, la un pas de criză economică
- 10:11 - Proteste violente în Franța: peste 150.000 de oameni vor salarii mai mari și cer demisia Guvernului
