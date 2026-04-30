Ilie Bolojan, răspuns cu subînțeles despre o posibilă candidatură la prezidențiale: „Dacă aș fi vrut, aș fi putut”

Premierul Ilie Bolojan a oferit, miercuri seară, un răspuns nuanțat atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale.

Șeful Guvernului a subliniat că, în opinia sa, schimbările reale se fac mai ales din poziții executive, însă acestea depind de existența unor echipe solide și de sprijin politic consistent.

„O comunitate se poate transforma profund din zona executivă, dar niciun lider nu poate face asta singur. Ai nevoie de oameni competenți, de susținere parlamentară și de colaborare cu instituțiile.

Pentru mine, după anii petrecuți în serviciul public, cel mai important este să respect votul primit și să rămân implicat, indiferent de funcția pe care o ocup”, a declarat Bolojan.

Advertising

Întrebat direct dacă exclude o candidatură la Cotroceni, premierul nu a oferit un răspuns categoric, lăsând loc de interpretări. „Nu funcția în sine este esențială, ci ceea ce faci din poziția în care te afli”, a spus acesta.

În momentul în care moderatorul a sugerat că nu a exclus explicit varianta unei candidaturi, Ilie Bolojan a replicat: „Dacă mi-aș fi dorit o anumită poziție, probabil că aș fi candidat atunci când a existat oportunitatea.

Am ales însă să fac ceea ce era necesar în acel context și să respect înțelegerile asumate”. Declarațiile premierului alimentează speculațiile privind o posibilă implicare a sa în cursa prezidențială, fără a confirma însă explicit o astfel de intenție.