Peste 4.000 de arestări și zeci de execuții în Iran. Avertismentul ONU privind escaladarea represiunii

Sursă: realitatea.net

Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului atrage atenția asupra unei intensificări puternice a măsurilor represive în Iran, în contextul conflictului început la 28 februarie. Potrivit datelor anunțate, cel puțin 21 de persoane au fost executate, iar peste 4.000 au fost arestate, în principal din motive politice sau sub acuzații legate de securitatea națională.

Informațiile arată că execuțiile nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un val mai larg de acțiuni împotriva unor categorii diverse.

Sunt vizate atât persoane care au participat la proteste interne, cât și oameni acuzați de apartenență la grupări de opoziție sau de spionaj. În același timp, numărul mare de arestări indică o presiune tot mai mare exercitată de autorități în interiorul țării.

Datele prezentate de ONU

Organizația oferă și o detaliere a acestor cazuri, pentru perioada de după începutul conflictului.

„De la începutul războiului din Iran, la 28 februarie, prin atacuri aeriene ale Statelor Unite și Israelului, ”cel puțin nouă persoane au fost executate în legătură cu manifestațiile din ianuarie 2026, zece cu privire la o presupusă apartenență la grupări de opoziție și cu privire la spionaj”, anunță într-un comunicat agenția ONU. În aceeași perioadă, peste 4.000 de persoane au fost arestate ”cu privire la acuzații legate de securitatea națională”, mai anunță Înaltul Comisariat ONU.”

Contextul în care cresc aceste măsuri

Escaladarea represiunii vine pe fondul războiului și al tensiunilor interne tot mai puternice. Datele sugerează că autoritățile reacționează la presiunile din interior prin măsuri mai dure, iar numărul execuțiilor și al arestărilor arată o schimbare de ritm în modul în care sunt gestionate aceste situații.