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Politica· 1 min citire
PE CINE SUSȚINE GEORGE SIMION PENTRU PRIMĂRIA CAPITALEI, DUPĂ ANUNȚUL CĂ ANCA ALEXANDRESCU INTRĂ ÎN CURSĂ
PE CINE SUSȚINE GEORGE SIMION PENTRU PRIMĂRIA CAPITALEI, DUPĂ ANUNȚUL CĂ ANCA ALEXANDRESCU INTRĂ ÎN CURSĂ
Mai mulți lideri suveraniști și-au anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu
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