Ludovic Orban acuză o campanie de intimidare: „Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 20:53

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a reacționat dur după o serie de evenimente politice și judiciare petrecute în ultimele zile, pe care le consideră semnale ale unei tentative de intimidare a susținătorilor premierului desemnat Adrian Veștea. Fostul lider liberal a vorbit despre o „zi neagră pentru democrația din România”.

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