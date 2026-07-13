Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan și avertizează că PSD nu va fi „o mașină de votat” pentru actuala guvernare

Publicat 13 iul. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.Net

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, că premierul demis Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze pentru a facilita deblocarea situației politice și afirmă că responsabilitatea pentru promovarea legilor din PNRR aparține Guvernului, nu Parlamentului. Grindeanu avertizează, totodată, că PSD, aflat în opoziție, nu va susține automat proiectele coaliției și nu exclude nici scenariul alegerilor anticipate, pe care îl consideră însă unul ce ar genera instabilitate politică și economică.

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