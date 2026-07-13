Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan și avertizează că PSD nu va fi „o mașină de votat” pentru actuala guvernare

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, că premierul demis Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze pentru a facilita deblocarea situației politice și afirmă că responsabilitatea pentru promovarea legilor din PNRR aparține Guvernului, nu Parlamentului. Grindeanu avertizează, totodată, că PSD, aflat în opoziție, nu va susține automat proiectele coaliției și nu exclude nici scenariul alegerilor anticipate, pe care îl consideră însă unul ce ar genera instabilitate politică și economică.
Reporter: Există vreo șansă ca la finalul acestei luni să avem un nou guvern? Știți că se lua în calcul ca la finalul lunii iulie, în sesiunea extraordinară, să se voteze și un viitor executiv.
Sorin Grindeanu: Acum, fără și cu scuzele de rigoare, că dau nume. De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante, pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord cu ceea ce a propus, să spunem, public și mai puțin public, președintele UDMR, cu nuanțe, e adevărat. Alții au anumite constrângeri, așa cum o spuneam și mai devreme.
Reporter: Domnule președinte, aș vrea să vă întreb dacă în cadrul discuțiilor de astăzi s-a cerut din nou demisia lui Ilie Bolojan și se dorește retragerea guvernului.
Sorin Grindeanu: Știți... Ne aflăm în situația următoare: are de peste 60 de zile, avem un prim-ministru și un guvern demis, cu număr record de voturi. Am avut cel puțin două scenarii până acum, în care la unul dintre ele a spus și public premierul Bolojan și care, într-un final, au fost negate prin acțiuni sau prin declarații.
Avem o stare în care, și de aceea vă spuneam mai devreme și legat de PNRR, că această încercare de a pasa responsabilitatea către Parlament nu e una care să fie corectă. În mod normal, responsabilitatea este a Guvernului. Nu este a Parlamentului.
Dar prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Niciuna. Ci doar să continue să ocupe funcția de premier, chiar dacă are atribuții restrânse, cât mai mult posibil.
De aceea am făcut atenționările legate de rolul Parlamentului și al Guvernului în acest subiect. De aceea v-am spus și am spus și altceva: să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de Guvern. PSD este în acest moment în opoziție. La putere sunt alții.
De aceea, dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context, un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din funcția de premier interimar.
Altfel, pare că încearcă în continuare să se țină, să controleze jocul, să dinamiteze orice scenarii de deblocare și să dea ordine Parlamentului ce să facă.
Un prim gest de bună credință ar fi ăsta: să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice.
Reporter: Ați spus că domnul Kelemen Hunor a venit cu mai multe scenarii, printre care și public acesta a cerut ca, de exemplu, USR să treacă în opoziție, să nu rămână la guvernare. Aș vrea însă să vă întreb dacă astăzi, la discuții, domnul Kelemen Hunor a mai propus o altfel de variantă sau ce scenariu a propus.
Sorin Grindeanu: Nu, n-aș vrea. O să vi le spună, sunt convins. Un președinte care comunică nu pleacă scrâșnit pe aici, pe holuri, fără să răspundă la întrebări. Când va vrea, va răspunde. Fiindcă nu cred că e corect să răspund eu în numele domniei sale.
Reporter: În timp ce dumneavoastră erați la negocieri la Cotroceni, tot mai multe voci, de exemplu a lui Dominic Fritz, vorbeau de alegeri anticipate. Se vorbește de anticipate și din PNL și vedem că se vorbește de anticipate și din AUR, tocmai în timpul acestor negocieri. Cumva, pare că Ilie Bolojan are un plan ascuns. Credeți că de fapt aici își dorește să ajungă?
Sorin Grindeanu: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud. Niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci, dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică și economică în primul rând. Și asta e, de fapt, principalul criteriu după care trebuie să ne uităm.
Dar și acesta e un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit. Nu pot să se schimbe peste noapte și vă spun ceva. Ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR și PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorități cu PSD, evident vom avea și noi același lucru.
Adică să nu credeți că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator, de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum la legile acestea, PSD-ul să le voteze. Nu.
De aceea am spus la începutul intervenției mele că ar trebui să realizeze și de la Cotroceni, și cei care sunt în acest moment în arcul guvernamental, foarte bine unde e PSD-ul. În opoziție. Astăzi. Nu-mi pare a fi o mașină de votat.
Reporter: Aș vrea o lămurire. Odată, domnule Grindeanu, condiționați votul în Parlament pentru acele legi care țin de jaloanele PNRR de refuzul de a demisiona al premierului interimar Ilie Bolojan?
Sorin Grindeanu: N-am condiționat. La Cotroceni acest lucru, dar mi se pare un gest de bună credință. Atâta timp cât jucăm într-un scenariu politic în care avem un președinte PNL, un prim-ministru demis din Parlament și vii și ai un discurs despre țară, despre priorități, despre lucruri care trec dincolo de interesele partidelor, atunci ar fi bine să nu mai faci politică.
Și să faci, într-un gest de bună credință, un pas înapoi, să lași pe cineva mai puțin politic, vizibil și care să gestioneze această perioadă. Altfel, scuzați-mă, dar dăm drumul iarăși la o competiție politică legată de diversele legi care sunt parte a acestui PNRR. Și asta am vrut să evit. Mai ales că în spate este altceva. Este un vot dat de Parlament prin care îți spune: pleacă acasă. Când ai situații de acest tip, pleci.
Reporter: Dacă nu se va întâmpla asta, nu veți vota?
Sorin Grindeanu: N-am spus nici acum nu spun, doar că nu e responsabilitatea PSD. Nu mai vreau să trăiesc în scenariul din 2020, tot aici în Parlament, când în pandemie mi se spunea cât de responsabil este să votăm un guvern Orban, vă aduceți aminte?
Și PSD-ul a venit la vot, iar PNL-ul n-a venit. Fiindcă noi am fost și vă rog să verificați, la vot. Zeci de parlamentari PNL în 2020 n-au venit la vot la instalarea, ce să vezi, a unui guvern Orban. Și PSD-ul a trebuit să asigure majoritatea.
Nu. PSD-ul astăzi este în opoziție. N-are secretar de stat, n-are prefect, subsecretar de stat, subprefecți. Nu suntem buni doar pentru resurse de voturi. Să fie foarte clar.