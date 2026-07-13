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Politica· 2 min citire
SURSE: Schimbare de optică. Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate
Foto/Arhivă
Publicat13 iul. 2026, 11:10
SursăRealitatea.Net
După două ore de negocieri cu ușile închise, deși venise cu promisiunea că totul va fi transmis în direct, președintele Nicușor Dan pare să fi fost convins să accepte o nouă variantă: alegerile anticipate. Surse au declarat pentru Realitatea Plus că șeful statului ar putea accepta această variantă, nevehiculată până acum la Cotroceni, a alegerilor anticipate.
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