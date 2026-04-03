Donald Trump impune noi taxe vamale pentru medicamente și le modifică pe cele pentru metale

Tarife de până la 100% mai mari.

Președintele american Donald Trump a semnat joi decrete executive prin care impune, pe de o parte, noi taxe vamale pentru un anumit număr de medicamente importate și le modifică, pe de altă parte, pe cele existente pentru metale, la exact un an de la anunțarea taxelor sale vamale globale, comentează AFP.

Suprataxa pe produsele farmaceutice vizează accelerarea relocării fabricilor în Statele Unite și ar putea ajunge până la 100%.



Unele țări sau teritorii sunt exceptate, însă, dacă au un acord comercial cu Washingtonul: Japonia, Coreea de Sud, Uniunea Europeană (UE) și Elveția vor avea medicamentele taxate doar cu 15%, limita maximă prevăzută de acorduri.



În același timp, revizuirea completă a taxelor vamale impuse metalelor își propune să contracareze practicile companiilor care încearcă să \"manipuleze artificial\" prețul producției lor pentru a o revinde la prețuri mai mici în Statele Unite, potrivit Casei Albe.



Concret, produsele finite care conțin o proporție semnificativă de oțel, aluminiu sau cupru vor fi acum impozitate cu 25% din valoarea lor totală, și nu cu 50% din proporția de metale pe care le conțin.



Noile reguli privind metalele vor intra în vigoare de luni, în timp ce taxele vamale pentru produsele farmaceutice vor deveni realitate în termen de 120 până la 180 de zile, în funcție de mărimea companiei, a precizat Casa Albă.

"Dorința noastră este ca majoritatea produselor farmaceutice sub licență să fie fabricate în Statele Unite\", a declarat presei un oficial american. Medicamentele generice sunt, astfel, scutite.



Companiile care se vor angaja să construiască fabrici în Statele Unite vor fi vizate de taxe vamale de doar 20% pentru medicamentele lor până la sfârșitul mandatului lui Donald Trump, oferindu-le astfel timp să își finalizeze liniile de producție în țară.



În ceea ce privește companiile care aplică prețul "națiunii celei mai favorizate" medicamentelor vândute în Statele Unite și se angajează să construiască fabrici acolo, acestea vor fi pur și simplu scutite taxe vamale.



Deja, 13 companii din sector s-au angajat să aplice în Statele Unite cele mai mici prețuri pe care le practică pentru medicamentele lor în alte țări, evitând astfel taxele vamale, a precizat același oficial.



Imediat după aceasta, reprezentantul pentru Comerț al Casei Albe (USTR), Jamieson Greer, a anunțat semnarea unui acord comercial cu Regatul Unit, care prevede o creștere a prețului medicamentelor pe insulă în schimbul eliminării taxelor vamale pentru cele exportate din Regatul Unit.



Ordinul executiv privind metalele impune, la rândul său, reguli specifice, obligând în special companiile străine să plătească taxe vamale, de data aceasta de 50%, calculate la valoarea de achiziție a produselor americane.



"Este pur și simplu o chestiune de simplificare și echitate", a asigurat acest oficial, adăugând că nu ar trebui să existe niciun impact asupra prețurilor de consum.



În urmă cu un an, în ceea ce a prezentat drept "ziua eliberării", președintele american a anunțat o serie de taxe vamale aplicate tuturor mărfurilor care intră în Statele Unite, cu scopul declarat de a reechilibra deficitul comercial al celei mai mari economii din lume.



În același timp, el a implementat suprataxe care vizează mai multe sectoare industriale specifice, cum ar fi oțelul și aluminiul, automobilele și cuprul, pe care Casa Albă le consideră de importanță strategică.



Curtea Supremă a decis ulterior că o bună parte a acestor tarife erau neconstituționale, anulându-le de fapt, chiar dacă guvernul a anunțat imediat introducerea unor noi taxe vamale, de data aceasta de 10%, până la sfârșitul lunii iulie.



Decizia nu a vizat, totuși, taxele vamale sectoriale, care rămân în vigoare.