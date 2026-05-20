Volodimir Zelenski și posibilele alegeri din 2027. Ce spune un oficial de la Kiev

Autoritățile din Ucraina iau în calcul organizarea alegerilor prezidențiale în primăvara anului 2027, însă calendarul final depinde în mod direct de evoluția războiului cu Rusia.

Informația a fost prezentată de Mihailo Podoliak, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kiev, care a subliniat că un scrutin nu poate fi organizat mai devreme de acel moment din considerente tehnice și de securitate.

Potrivit declarațiilor sale, citate de presa regională, organizarea alegerilor ar putea fi posibilă la aproximativ trei luni după încheierea unui armistițiu stabil. El a precizat însă că nu este vorba despre un calendar fix, ci despre un scenariu condiționat de situația de pe front.

Oficialul ucrainean a mai explicat că desfășurarea procesului electoral depinde de stabilizarea liniei de contact și de rezultatul operațiunilor militare, în contextul în care autoritățile de la Kiev urmăresc menținerea controlului asupra teritoriilor aflate în prezent sub administrare ucraineană.