Dan Dungaciu: „Alegerile anticipate, singura soluție pentru „curățarea grajdurilor” politicii românești”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, lansează un atac dur la adresa actualei clase politice, susținând că alegerile anticipate reprezintă singura cale de ieșire din actualul blocaj. Liderul AUR denunță ipocrizia coalițiilor de sistem și critică dur poziția președintelui Nicușor Dan, avertizând că un Parlament care nu mai reflectă voința populară a devenit o amenințare de securitate.

Ipocrizia coalițiilor și necesitatea „curățării grajdurilor”.

Dan Dungaciu a taxat dur reacțiile partidelor de sistem în fața noii dinamici parlamentare, amintind de istoricul lung de colaborări între formațiunile care astăzi se acuză reciproc. „Am auzit tot felul de argumente și lucruri spuse complet, ca să zic așa, la furie. Simplul fapt că tu, care vii dintr-un partid care a guvernat împreună cu PSD-ul 6 sau 7 ani — cam atât a fost coaliția PNL în diverse formule cu PSD-ul — să acuzi acum un partid din Parlamentul României că ar face (sau n-a făcut, să ne înțelegem foarte clar) o coaliție cu PSD-ul, oricum pare aberant. Tu, care ai guvernat alături de PSD șase sau șapte ani în țara asta!”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

În opinia sa, actuala stare a scenei politice impune o intervenție radicală: „Pentru noi, trebuie să urmeze o curățire a grajdurilor lui Augias. Politica românească deja arată prost și nu are nicio soluție; vedem inclusiv tipul de reacții. Pentru noi, formula deplină este cea a alegerilor anticipate. Asta am spus-o și o s-o repet.”

Eșecul calculelor politice și „singura soluție”

Analizând tensiunile din interiorul coaliției de guvernare, Dungaciu susține că partidele au ajuns într-un punct în care nu mai pot pune nimic concret pe masă, fiind prinse în propriile teorii de confruntare internă. „Dacă oamenii ăștia sunt serioși, începând de la președinte până la membrii coaliției, anticipatele sunt singura soluție. Pentru că nimeni nu are cum să reconcilieze ceea ce a spus cu ceea ce urmează să facă”, a subliniat acesta.

Liderul AUR a avertizat că încercarea de a menține actuala structură ar fi o eroare strategică: „Presupunând, prin absurd, că se poate reface coaliția asta, ar fi o amenințare de securitate. Oamenii ăștia nu doar că nu au soluții acum, dar nu au avut nici până acum. Tensiunea internă este și mai profundă, criza internă este și mai mare, iar presiunile externe de securitate sunt mai avide decât au existat vreodată. Dacă ar fi să fim lucizi cu toții, singura soluție ar fi alegerile anticipate.”

Critici la adresa reședintelui și dilema PNL

Dan Dungaciu a criticat și atitudinea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de încălcarea normelor fundamentale. „Domnul Nicușor Dan, încălcând prerogativele constituționale, a spus că nu oferă mandat unei majorități din care face parte partidul AUR. Dincolo de jignirea la adresa a jumătate de Românie, încalcă Constituția. El nu are dreptul să spună asta; dacă Parlamentul îi pune pe masă un guvern și o majoritate, este obligat să și le asume”, a afirmat Dungaciu.

Totodată, acesta vede în PNL un partid aflat într-o postură umilitoare: „Au de ales între a se umili — scoțându-l din joc pe domnul Bolojan și admițând că PSD-ul a avut dreptate — a se înscrie ordonat în linia de forță a domnului Nicușor Dan (deși detestă decizia pe care a luat-o președintele) sau de a merge la anticipate fără domnul Bolojan. Ce înseamnă asta? Înseamnă că recunoști că PSD a avut dreptate și că președintele te-a umilit.”

Prăbușirea „cordonului sanitar” și realitatea sondajelor

În final, Dan Dungaciu a evidențiat eșecul încercărilor de a izola AUR pe scena politică, subliniind că realitatea din Parlament nu mai corespunde cu dorința electoratului. „Este foarte clar că, așa cum arată acum Parlamentul, acesta nu mai reflectă realitatea de astăzi; nu mai are nicio legătură cu ce vedem în sondaje. Nu poți să faci permutări de două luate câte trei sau de trei luate câte doi ca să încropești un parlament, pentru că toți au spus că nu intră la guvernare”, a explicat el.

Referitor la etichetele de „extremism” și la izolarea mediatică, Dungaciu a observat o schimbare subită de atitudine din partea adversarilor: „A ajuns AUR în punctul de unde toată lumea îl izolase... Toți spuneau: partidul prorus, extremist, șeful de galerie, deci ceva rău. Acum, dintr-odată, toată lumea redescoperise AUR-ul; toți deveniseră prietenoși. Au depus o moțiune și dau jos un guvern alături de un partid considerat 'mainstream'. Care a fost obsesia celor de la Bruxelles? Cordonul sanitar, ca să nu se alăture partidele, pentru ca toate etichetele pe care le aruncă ei în spațiul public să nu pară că ar avea vreo valoare de adevăr. De fapt, asta este problema: nu îi puteți pune împreună!”