Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Aviației Române: „Forțele Aeriene reprezintă un pilon strategic al securității naționale”

Cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), a transmis un mesaj de felicitare tuturor aviatorilor militari și civili, veteranilor și personalului din domeniu, subliniind rolul esențial al Forțelor Aeriene în apărarea spațiului aerian al României și pledând pentru continuarea investițiilor în modernizarea capacităților de apărare și în susținerea militarilor care servesc țara.
Cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” transmite cele mai calde felicitări tuturor aviatorilor militari și civili, personalului navigant și tehnic, veteranilor aviației, precum și tuturor celor care își desfășoară activitatea sub semnul devotamentului față de România.
Sărbătorită la 20 iulie, sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, această zi este un omagiu adus unei arme de elită a Armatei României, care și-a câștigat onoarea prin curaj, profesionalism și spirit de sacrificiu.
Forțele Aeriene Române au o tradiție de peste un secol, construită prin faptele de arme ale marilor noștri pionieri ai aviației și prin jertfa generațiilor de aviatori militari care, în timp de pace și în timp de război, au apărat cu credință cerul și independența Patriei. Numele lor rămân înscrise cu cinste în istoria Armatei României și în conștiința națiunii.
Astăzi, militarii Forțelor Aeriene Române își îndeplinesc cu profesionalism misiunile de poliție aeriană, apărare a spațiului aerian național, transport militar, sprijin pentru celelalte categorii de forțe și participare la misiuni internaționale alături de aliații din NATO, contribuind decisiv la securitatea României și a Flancului Estic al Alianței.
În egală măsură, adresăm aprecierea noastră piloților și echipajelor din aviația Ministerului Afacerilor Interne și serviciilor aeromedicale, care salvează vieți omenești prin misiuni de intervenție, evacuare și căutare-salvare.
UMPMV consideră că apărarea spațiului aerian al României reprezintă o misiune strategică și recomandă continuarea investițiilor în modernizarea Forțelor Aeriene, în pregătirea personalului, dezvoltarea infrastructurii aeronautice și susținerea industriei naționale de apărare.
În calitate de fost ministru al Apărării Naționale, ministru al Afacerilor Interne, viceprim-ministru pentru securitate națională și prim-ministru interimar al României, am considerat întotdeauna că întărirea capacității de apărare a țării trebuie să meargă mână în mână cu respectarea demnității și a drepturilor celor care îmbracă uniforma militară sau de poliție. De aceea, întreaga mea activitate publică a fost dedicată atât modernizării și dotării structurilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, cât și apărării drepturilor și intereselor militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, precum și ale familiilor acestora. Consider că oamenii reprezintă cea mai importantă resursă strategică a Armatei României și a întregului sistem național de apărare, iar grija față de cei care servesc Patria trebuie să rămână o prioritate permanentă a statului român.
Cinste memoriei eroilor aviatori!
Onoare și respect Forțelor Aeriene Române!
La mulți ani Aviației Române!
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)