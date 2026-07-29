Economie· 1 min citire

La un an de la măsurile lui Ilie Bolojan, mulți români spun că trăiesc tot mai greu

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 29 iul. 2026, 08:50

La un an de la măsurile de austeritate impuse de premierul demis Ilie Bolojan, tot mai mulți români spun că nivelul de trai s-a deteriorat semnificativ. Echipa Realitatea PLUS a stat de vorbă cu oameni din mai multe zone ale țării, iar mărturiile lor descriu o realitate tot mai apăsătoare.

Mulți dintre cei intervievați afirmă că trăiesc cu mai puțin de 2.000 de lei pe lună și că au fost nevoiți să renunțe la alimente de bază după scumpirile repetate din magazine. „Nu ne mai permitem carne, fructe sau lactate în fiecare săptămână”, spun unii dintre pensionarii și salariații cu venituri mici.

Alții susțin că aproape toți banii se duc pe medicamente, facturi și cheltuieli esențiale, iar pentru alte nevoi nu mai rămâne aproape nimic. Creșterea prețurilor la energie, alimente și servicii a pus o presiune suplimentară pe bugetele familiilor.

În timp ce autoritățile vorbesc despre reforme și echilibrarea bugetului, oamenii spun că efectele măsurilor economice se văd direct în viața de zi cu zi: cumpărături mai puține, cheltuieli amânate și tot mai multe griji legate de lunile următoare.

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