Mesaje complet diferite despre războiul din Ucraina: Trump vorbește despre pace, Zelenski se teme de o nouă ofensivă rusă

Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina se apropie de final și s-a arătat optimist în privința unei posibile înțelegeri între Moscova și Kiev.

Liderul american a făcut afirmațiile înainte de plecarea într-o vizită oficială în China și a susținut că negocierile ar putea duce în curând la un acord de pace.

„Sfârșitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că se apropie foarte mult”, le-a spus Trump jurnaliștilor la plecarea de la Casa Albă. Declarațiile sale vin la scurt timp după comentarii similare făcute de Vladimir Putin, care a transmis recent că vede conflictul apropiindu-se de final.

În schimb, poziția Kievului rămâne mult mai rezervată. Volodimir Zelenski avertizează că Rusia nu dă semne reale că ar vrea să oprească războiul și spune că armata ucraineană se pregătește pentru noi atacuri.

„Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt acestui război. Și, din păcate, ne pregătim pentru noi atacuri”, a declarat liderul ucrainean.

În ultimele luni, administrația Trump a organizat mai multe runde de discuții cu ambele tabere pentru a încerca să obțină un acord de pace, însă negocierile nu au produs până acum rezultate concrete.

Conflictul rămâne blocat în jurul condițiilor impuse de cele două părți. Rusia, care controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, cere noi concesii teritoriale din partea Kievului, în timp ce Ucraina insistă asupra retragerii complete a trupelor ruse de pe teritoriul său.