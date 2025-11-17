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Anca Alexandrescu aruncă bomba. A fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA din București

Anca Alexandrescu aruncă bomba. A fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA din București

Anca Alexandrescu aruncă bomba. A fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA din București

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 17 nov. 2025, 08:59

Anca Alexandrescu a declarat, în emisiunea Culisele Statului Paralel, că a fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA de la București, pentru a avea o întrevedere cu șeful Departamentului Politic al ambasadei

Anca Alexandrescu a declarat, în emisiunea Culisele Statului Paralel, că a fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA de la București, pentru a avea o întrevedere cu șeful Departamentului Politic al ambasadei, în care se va discuta ce va face dacă va câștiga mandatul de primar al Capitalei.

„Am primit joi o invitație, la ora 12, de la o doamnă, specialist politic, de la Ambasada SUA din București, care mi-a spus că vrea să mă sune. M-a sunat și mi-a spus că ei invită candidații la discuții, și că au decis să îi invite pe toți cei patru candidați mai importanți, adică eu, Băluță, Ciucu și Drulă. Eu am spus că pentru mine sunt cetățenii pe primul plan. Întâlnirea avea loc cu Adjunctul Departamentului Politic de la ambasadă și s-ar vorbi despre ce am de gând să fac la București. Nu vreau să o luați ca pe un refuz, le-am spus, chiar când lucram la Guvern aveam tot aceeași opinii, ambasadele să nu deschidă ușa cu piciorul. I-am spus că nu vin, pentru că pentru mine pe primul plan sunt cetățenii, așa că ne vom vedea în biroul primarului general după ce voi câștiga alegerile. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu. Nu cred că are treabă ambasada SUA cu ce vrea primarul să facă la București. Mi-a spus că ei sunt echilibrați, dar le-a spus că nu prea au fost, decât acum de când a venit Trump. Americanii sunt conectați la alegerile din București, deci ei confirmă că suntem 4 pentru alegeri. Pe mine nu mă poate chema nimeni, nicăieri”, a declarat Anca Alexandrescu.



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