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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu aruncă bomba. A fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA din București
Anca Alexandrescu aruncă bomba. A fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA din București
Anca Alexandrescu a declarat, în emisiunea Culisele Statului Paralel, că a fost invitată, „la discuții”, la Ambasada SUA de la București, pentru a avea o întrevedere cu șeful Departamentului Politic al ambasadei
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