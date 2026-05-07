Legea salarizării, ținută pe loc până la se cade la pace politică

Dragoș Pîslaru: „Nu vom începe consultările fără acord”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a venit cu noi explicații despre stadiul legii salarizării unitare, proiect considerat unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR. Oficialul susține că procesul nu poate avansa până când nu vor exista două condiții clare, una financiară și una politică.

Potrivit lui Pîslaru, în paralel cu discuțiile purtate cu Ministerul Finanțelor, a fost pregătit și un document de principii împreună cu experții Băncii Mondiale, document care urmează să fie trimis partidelor parlamentare.

Proiectul salarizării nu merge mai departe fără acord politic

Ministrul interimar al Muncii a explicat că autoritățile nu pot începe consultările oficiale pe lege în lipsa unui sprijin parlamentar minim. În acest context, el a precizat că există două elemente esențiale fără de care proiectul nu poate fi împins mai departe.

”Am tot primit întrebări legate de ce facem cu proiectul de salarizare, în condiţiile date. Nu se schimbă prea mult. Am spus că avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să-l scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanţelor Publice, suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanţelor pe acest subiect, se fac analize chiar zilele acestea. Sperăm să se termine, ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru. Împreună cu echipa Bancii Mondiale am redactat un document scurt de două pagini cu principiile şi lucrurile esenţiale ca fundament pentru acest proiect pentru care, aşa cum am mai anunţat, doresc că existe un acord politic mai larg, pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susţină”, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Guvernul nu mai poate merge pe varianta ordonanțelor de urgență

În explicațiile oferite, Pîslaru a afirmat că Executivul nu mai are posibilitatea de a adopta o ordonanță de urgență pentru acest proiect, motiv pentru care legea va trebui să treacă prin Parlament.

Oficialul a insistat asupra ideii că actuala reformă trebuie susținută de o majoritate parlamentară înainte ca proiectul să fie pus în dezbatere publică, pentru a evita transformarea lui într-un conflict politic imediat.

”Singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o iniţiativă parlamentară. De aceea, în momentul în care vom reuşi să avem un minim acord pe aceste principii, pentru ca practic să nu existe o sărire la beregată instantanee pe un proiect care, din raţiuni strict politice, să trebuiască să-l critice unii şi ceilalţi şi să putem să ne îndreptăm către o coalizare pe această reformă crucială, inclusiv în PNRR, cu miză financiară, aceasta este modalitatea de lucru”, a menţionat ministrul interimar al Muncii.

Partidele ar putea primi documentul chiar săptămâna viitoare

Șeful interimar al Ministerului Muncii a mai anunțat că reacțiile din partea partidelor ar putea veni chiar în cursul săptămânii viitoare, după transmiterea listei cu principiile care ar urma să stea la baza legii salarizării.

Potrivit lui Pîslaru, obiectivul este obținerea unui acord minimal înainte ca autoritățile să lanseze consultările oficiale pe proiect.

”Ca timp, speranţa mea este că, după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare să putem avea o reacţie de la partide pe această listă de principii pe care o să o transmitem partidelor pentru a vedea dacă putem avea un acord”, a subliniat Pîslaru.

Ministrul a revenit apoi asupra ideii că proiectul nu va intra în dezbatere fără susținere parlamentară.

”Ca să clarific, nu vom începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord de principii cu o majoritate parlamentară”, a completat el.